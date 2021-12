Coupe arabe Fifa: L’Algérie et l’Egypte passent en quarts

L’Algérie et l’Egypte ont assuré leur qualification en quarts de finale de la Coupe arabe 2021 de la Fifa, après leurs victoires respectives contre le Liban (2-0) et le Soudan (4-0), en matchs disputés samedi au Qatar, pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules (Groupe D).

Néanmoins, et bien que le principal objectif de ces deux grands favoris du groupe soit déja atteint, le duel direct, qui les opposera mardi, pour le compte de la troisième et dernière journée, conserve une importance capitale, aussi bien les Verts que pour les Pharaons, car il permettra de les départager pour la première et deuxième place.

Une hiérarchie qu’il est, en effet, nécessaire de connaitre, car c’est en fonction d’elle que l’Algérie et l’Egypte connaitront leurs adversaires respectifs en quarts de finale.

Suivant le système de compétition, le premier du Groupe “D” affrontera le deuxième du Groupe “C”, alors que le deuxième du Groupe “D” sera opposé au leader du Groupe “C”.

En cas d’égalité de points entre l’Algérie et l’Egypte a l’issue de la troisième et dernière journée, ces deux équipes seront d’abord départagées suivant la meilleure différence de buts, puis le plus grand nombre de buts.

Si les deux équipes restent a égalité, sur la base des deux critères susmentionnés, les organisateurs auront recours “au plus grand nombre de points obtenus entre les équipes concernées, la meilleure différence de buts particulière entre les équipes concernées et le plus grand nombre de buts marqués entre les équipes concernées”.

Il y aura également “le critère disciplinaire”, suivant le barème négatif : 1 point pour un avertissement non suivi d’une expulsion, 3 points pour le second avertissement dans un même match entraînant une expulsion, 4 points pour une expulsion directe, 5 points pour un avertissement suivi plus tard d’une expulsion directe.

Si avec tout cela le départage n’est pas possible, il sera procédé a un tirage au sort, comme ultime recours.

Les quarts de finale auront lieu samedi prochain (11 décembre).

Lors de la deuxième journée, l’Egypte a dominé le Soudan grâce aux réalisations d’Ahmed Refaât (4′), Ahmed Sayed (sp 13′), Mahmoud Hamdi (31′), Hussein Fayçal (57′) et Mohamed Shérif (78′).

Un peu plus tôt dans l’après-midi, l’Algérie avait difficilement dominé le Liban (2-0), grace a Yacine Brahimi, ayant transformé un pénalty a la 68′, avant que le fraîchement incorporé Tayeb Meziani ne double la mise a la 90’+3.