Covid-19: Les Etats-Unis face à la résurgence du virus

Depuis la fin des vacances scolaires, une vague de Covid-19 touche les écoles et les lieux de travail. Les experts s’inquiètent d’une propagation encore plus importante du virus cet automne et cet hiver.

D’après les centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), les hospitalisations ont augmenté de 24 % à la mi-août, comparé aux deux semaines précédentes. Toutefois, cette dernière hausse des hospitalisations liées au Covid est encore relativement faible, explique le New York Times, ajoutant que la grande majorité des malades présentent des symptômes bénins comparables à ceux d’un rhume ou d’une grippe.

Par ailleurs, la surveillance des eaux usées suggère une récente augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans l’ouest et le nord-est du pays. Autre indicateur de cette résurgence : les tests. Le 19 août (derniers chiffres disponibles) près de 13 % des personnes testées se sont révélées positives. Il est à noter que, depuis la fin de l’urgence sanitaire dans le pays, soit le 11 mai 2023, les données cruciales pour comprendre la propagation et les effets du Covid sont moins fréquemment, voire plus du tout, rapportées par les sources gouvernementales.

Des écoles fermées

La recrudescence de cas a par ailleurs bousculé la rentrée scolaire de nombreux élèves. Selon la chaîne de télévision ABC News, des établissements ont été obligés de fermer leurs portes ces derniers jours en raison d’un nombre élevé de cas de Covid chez les élèves et les professeurs. Deux districts scolaires du Kentucky ont ainsi déclaré le 26 août qu’ils fermaient leurs portes en raison d’une “maladie généralisée”, rapporte la chaîne.