Criminalité: Démantèlement d’un réseau spécialisé dans la fraude a l’assurance

“Supervisée par le procureur de la République territorialement compétent, l’opération s’est soldée par la saisie de 15 sceaux falsifiés, 2 véhicules touristiques et 3 ordinateurs, outre des appareils et des outils utilisés dans la contrefaçon et un montant de 363 millions centimes de revenues de cette activité criminelle”, précise la source.

Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions compétentes pour constitution d’une association de malfaiteurs, falsification de documents administratifs, usurpation d’identité, fraude fiscale, escroquerie et blanchiment d’argent, conclut le communiqué.