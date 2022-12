Darmanin:”l’immigration fait partie de la France et des Français”

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a déclenché les foudres de La France insoumise en citant une phrase de l’historien, figure majeure de l’Action française, lors des débats concernant le projet de réforme sur l’immigration. C’est une référence que l’on n’attendait pas entre les murs de l’Assemblée nationale.

En marge d’un débat sans vote sur le projet de réforme sur l’immigration, le ministre de l’Intérieur a cité dans son discours l’historien monarchiste Jacques Bainville, sous les sifflets outrés des élus de La France insoumise.

«Le peuple français est un composé. C’est mieux qu’une race, c’est une nation. Unique en Europe, la conformation de la France se prêtait à tous les échanges de courants, ceux du sang et ceux des idées. La France est un isthme, une voie de grande communication entre le Nord et le Midi», a déclamé Gérald Darmanin, indiquant que, «comme (Bainville), nous pensons que l’immigration fait partie de la France et des Français».

Habile manœuvre du ministre de l’Intérieur, qui a donc mentionné une figure majeure de l’Action française, aujourd’hui largement affilié à l’«extrême droite»… pour louer les mérites historiques de l’immigration. Mais à gauche comme à droite, cette référence n’a pas eu l’effet escompté. Sur Twitter, La France insoumise n’a pas manqué de s’offusquer après coup.

«Gérald Darmanin cite tranquillement l’historien Jacques Bainville, figure de l’Action française et ami de Maurras. Clin d’œil et mamours à l’extrême droite dans l’hémicycle. Ça va, on vous dérange pas ?» a écrit la chef de file du parti mélenchoniste, Mathilde Panot.