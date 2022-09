Décès de Farida Saboundji, le président Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances a la famille de la comédienne, la regrettée Farida Saboundji, décédée samedi a l’age de 92 ans.

“C’est avec une grande affliction et tristesse que j’ai appris la nouvelle de la disparition de la défunte Farida Saboundji”, lit-on dans le message de condoléances du président Tebboune.

“En cette douloureuse circonstance, nous faisons nos adieux a un nom célèbre parmi les grands comédiens algériens. La défunte a gagné, avec une élite de comédiens, l’estime et le respect du public, a travers les œuvres théatrales et cinématographiques de haute facture qu’elle a interprétées, s’érigeant ainsi en exemple pour des générations de comédiens”, souligne le président de la République.

“Tout en se résignant a la volonté d’Allah, je tiens a adresser a la famille de la défunte, ainsi qu’a la famille artistique et culturelle, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion et de sympathie, priant Allah, Tout-Puissant, d’entourer la défunte de Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. A Dieu nous appartenons et a Lui nous retournons”, a-t-il conclu son message.

La dépouille de la défunte comédienne, Farida Saboundji a été inhumée, samedi au cimetière d’El-Alia a Alger, en présence de personnalités politiques et nombre d’artistes.

Etaient présents a l’enterrement, le Conseiller chargé des relations extérieures Abdelhafid Allahoum, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, le représentant de la ministre de la Culture et des Arts, Missoum Laaroussi ainsi que plusieurs artistes.

Dans son oraison funèbre, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a rendu hommage a la moudjahida Farida Saboundji, une perte pour l’art algérien.

“Cette grande dame qui s’est abreuvée aux mêmes sources que les pionniers du mouvement national algérien suite a une prise de conscience précoce de la réalité de l’occupation, a fait partie de la première génération de la glorieuse guerre de libération dès 1955, elle a également connu les affres de la prison en 1957. Saboundji appartient a la génération ayant contribué a la libération de l’Algérie et au recouvrement de sa souveraineté” a déclaré le même responsable.

De leurs côtés, les artistes ont salué le “long parcours artistique de l’icône disparue”, qui laissera sans doute “un grand vide sur la scène artistique algérienne. Une actrice qui a connu le monde du cinéma et de l’art en étant jeune, et en côtoyant les grands noms du théatre et du cinéma algériens, et qui fut témoin des étapes les plus importantes de l’art algérien” ont-ils exprimé a l’APS.

L’icône du cinéma algérien Farida Saboundji n’est plus

Le cinéma algérien est en deuil! Un autre pilier du 7e art algérien vient de tirer sa révérence, ce samedi 17 septembre 2022. Il s’agit de la célèbre actrice Farida Saboundji. Elle s’éteint a l’age de 92 ans après une longue maladie.

La vedette du cinéma – a la carrière hors pair- laisse derrière elle un riche répertoire en films et en œuvres théatrales, dont tout le monde se souvient de ses apparitions, son éloquence, sa présence, et les multiples rôles qu’elle a subtilement joués dans plusieurs films et séries.