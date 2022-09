Décès du Général Hafssi Abdallah: le président Tebboune présente ses condoléances

Le président Tebboune a présenté ses sincères condoléances a la famille du défunt et a tous les membres de l’ANP, priant Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort a ses proches.

“Suite a ce décès, le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP, a présenté en son nom et au nom de l’ensemble des personnels de l’ANP, ses sincères condoléances et fait part a la famille du défunt, de sa profonde compassion, priant Allah, Le Tout-Puissant, d’accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir en Son Vaste Paradis, parmi les martyrs et les valeureux saints et d’octroyer a sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve” , précise le communiqué.