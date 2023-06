Décès du moudjahid Salim Saadi: le président Tebboune présente ses condoléances

Le président de la République a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid et ancien colonel de l’Armée nationale populaire (ANP), Salim Saadi, a indiqué mardi un communiqué de la présidence de la République.

“Suite au décès du moudjahid et ancien colonel de l’Armée nationale populaire, Salim Saadi, le président de la République a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, priant Allah Tout-Puissant de l’entourer de Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort aux siens”, lit-on dans le message de condoléances.