“Des chiffres et des lettres”: départ forcé de ses deux piliers!

Bertrand Renard et Arielle Prat et Laurent Romejko, présentateur de l'émission «Des chiffres et des lettres» .

Vous êtes nombreux a les suivre depuis plusieurs années. Mais, désormais vous ne verrez plus les deux piliers du célèbre jeu “Des chiffres et des lettres”, Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard, poussés selon eux vers la sortie, faute d’accord avec France Télévisions.

Les deux arbitres du célèbre jeu commentent pour la première fois leur départ du divertissement de France 3. Ils contredisent sur plusieurs points la version apportée par France Télévisions la semaine dernière.

Un départ dans la douleur. « Contraint et forcé », disent-ils. Dans un communiqué, envoyé au « Parisien » et a l’AFP, Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard dénoncent les conditions de leur départ du jeu « Des chiffres et des lettres » sur France 3. «Nous avions choisi de ne pas répondre aux sollicitations des journalistes, pour digérer cette situation d’une rare violence», expliquent les deux arbitres du divertissement qui, la semaine dernière, n’avaient pas donné suite a nos appels.

Présents depuis 36 ans pour elle, 47 ans pour lui, les responsables des calculs et des mots affirment ne pas partager les « déclarations angéliques de Madame Redde-Amiel (directrice des jeux et divertissements de France Télévisions) » dans nos colonnes vendredi dernier. «Notre version est moins rose bonbon», précisent-ils. A commencer par leur prétendu refus de la formule retravaillée de l’émission, programmée uniquement les samedis et dimanches. «Nous n’avons pas refusé la supposée nouvelle version du jeu, puisqu’on ne nous l’a jamais présentée», affirment-ils.

« France Télévisions a exigé une baisse de notre salaire de l’ordre de 60 % »

Autre point de tension: leur contrat de travail. «Ce qui est désigné pudiquement comme un désaccord contractuel a surgi car France Télévisions a exigé une baisse de notre salaire de l’ordre de 60 % et a refusé de nous accorder le CDI que nous avons eu l’outrecuidance de réclamer», expliquent Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard.

Les deux sexagénaires indiquent ainsi être «en CDD depuis 36 ans pour Arielle, et 47 ans pour Bertrand.» «Nous n’existons pas alors que nous sommes tous les jours a l’antenne, écrivent-ils. Cette régularisation nous a été sèchement refusée, sans explication. C’est inacceptable humainement avant de l’être juridiquement.»

«En somme, bien loin de vouloir partir ou quitter l’émission, c’est bien France Télévisions où nous avons travaillé si longtemps qui choisit de se séparer de nous, d’acter seule une rupture qui ne lui a jamais été demandée», déplorent les deux coprésentateurs. «Le rose bonbon se transforme en noir de suie», concluent-ils, confiant « toute (leur) affection et toute (leur) tristesse » au public.

Dès ce lundi 29 août, en lieu et place de « Des chiffres et des lettres », les téléspectateurs de France 3 découvriront « Duels en famille: le match des régions ».

Bertrand Renard et Arielle Boulin-Prat feront eux leurs adieux aux téléspectateurs le 11 septembre prochain, a l’issue de la diffusion des derniers numéros mis en boîte avant l’été.