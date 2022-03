Des hackers continuent de divulguer les données personnelles du chef du Mossad

Un groupe de hackers baptisé “Open Hands” a continué de divulguer les données personnelles du chef du service de renseignement étranger israélien (Mossad) David Barnea.

Samedi, des pirates de nationalité iranienne ont partagé via le compte Telegram des informations personnelles et des documents appartenant au chef du Mossad (des documents fiscaux, ses photos personnelles et d’autres documents).

Des médias sionistes ont démenti les affirmations du bureau du Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui, selon lesquelles les documents en possession d’Open Hands ne sont pas récents.

Mercredi, “Open Hands” a publié des photos et des informations personnelles sur “Barnea”, qui dirige le “Mossad” depuis le 1er juin 2021, a rapporté l’agence “Noor News”, proche du régime iranien.

Les hackers ont également partagé une vidéo qui comporte notamment ses photos personnelles avec sa famille, des documents fiscaux ainsi que des reçus de billets d’avion.

Par ailleurs, Tel-Aviv a souligné que ”les informations en question sont anciennes et ne sont pas importantes”.