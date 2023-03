Deux ministres chez le moudjahid Youcef El Khatib

Le moudjahid Youcef El Khatib au centre entre les ministres des Moudjahidine et de l'Intérieur.

Les ministres des Moudjahidine et de l’Intérieur Laid Rebiga et Ibrahim Merad se sont rendus ce jeudi chez le moudjahid Youcef El Khatib pour s’enquérir de son état de santé.

Cette visite intervient ,selon un communiqué des ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, en application des orientations du président de la République portant sur la prise en charge et la veille à la santé des moudjahidine et des veuves de chouhada.

“Les deux ministres ont profité de l’occasion pour souhaiter un Ramadhan kareem au père moudjahid Youcef El Khatib en priant Allah de lui accorder la bonne santé”, eut-on lire dans le même communiqué.

Youcef El Khatib s’est joint à la lutte armée contre le colonisateur français en 1954 et a été désigné chef de la wilaya IV historique. Il a conduit plusieurs opérations militaires contre l’occupant français, à l’instar de celle menée dans les Monts de l’Ouarsenis et Dahra jusqu’à l’Indépendance du pays le 5 juillet 1962.