Diplomate US: la relation algéro-américaine est solide et durable

La relation entre l’Algérie et les Etats-Unis est “solide et durable”, a affirmé la sous-secrétaire d’Etat américaine, Wendy Sherman, a l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale a l’étranger, Ramtane Lamamra, mercredi a New York.

“Ce fut un plaisir” de rencontrer le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra en marge des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU pour discuter notamment de la sécurité régionale et de notre partenariat économique, a écrit la numéro deux de la diplomatie américaine sur son compte Twitter.

“J’ai hate de continuer a approfondir notre relation solide et durable”, a-t-elle encore ajouté.