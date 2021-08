Distanciation et vaccination, deux dispositions obligatoires a l’école

A trois semaines de la rentrée scolaire

Ministère de tutelle, syndicats de la corporation et représentants de parents d’élèves s’accordent a assurer une saison scolaire sereine avec moins de contraintes et des pertes humaines face a la pandémie qui continue de faire mal et endeuiller des familles.

Les concernés exhortent au micro de la Chaîne III de la Radio Algérienne que “la distanciation sociale et la vaccination des corps d’enseignants et d’administration soient obligatoires”.

Pour le coordinateur du Snapest, Meziane Meriane, “la distanciation physique est d’établir une répartition des classes en groupes auxquels les cours sont dispensés de façon alternative.”

Membre de l’association des parents d’élèves, Fatiha Pacha exige l’obligation de conduire le même protocole sanitaire suivi l’année scolaire écoulée en vue d’offrir un milieu sain et sécurisé. Elle souhaite également que les personnels éducatif et administratif soient vaccinés pour bien se protéger et protéger les élèves.