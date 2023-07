Dix ans de prison ferme requis contre le “frère” de Larbi Zitout

Le procureur général près le tribunal criminel de première instance de Dar El Beida (Alger) a requis, mercredi, une peine de dix (10) ans de prison ferme à l’encontre de Benhalima Azzouz et Zitout Abderrahmane, frère du terroriste en fuite Larbi Zitout jugé par contumace dans la même affaire, pour plusieurs chefs d’accusation, dont atteinte à l’intégrité et à l’unité du pays.

La même peine (10 ans de prison ferme) a été requise contre deux autres accusés poursuivis dans cette affaire.

Le terroriste Larbi Zitout et des membres de sa famille ainsi que le terroriste Amir Boukhors dit “Amir DZ” sont poursuivis par contumace dans cette affaire, pour plusieurs chefs d’accusation dont adhésion à des associations et organisations à caractère terroriste, atteinte à l’intégrité et à l’unité du pays, diffusion d’informations mensongères, incitation à l’attroupement et outrage à un corps constitué.

Après les plaidoiries du collectif de défense, le verdict sera prononcé contre les accusés dans cette affaire.