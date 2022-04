Djokovic défavorable a l’exclusion des joueurs russes de Wimbledon

Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a regretté que la politique interfère avec le sport après la décision de Wimbledon d’exclure les joueurs et joueuses russes et biélorusses de l’édition 2022.

Après sa victoire contre Laslo Djere a Belgrade (2-6, 7-6 [6], 7-6 [4]), Novak Djokovic a été interrogé sur la décision de Wimbledon de refuser l’inscription des joueurs et joueuses russes et biélorusses pour l’édition 2022 en réponse a l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a rapporté L’Equipe. Alors que l’ATP et la WTA ont déja dénoncé la décision du Grand Chelem londonien, le numéro un mondial a expliqué qu’il ne la soutenait pas.

“Je serai toujours le premier a condamner la guerre, a assuré le Serbe. En tant qu’enfant de la guerre, je sais quel genre de traumatisme émotionnel laisse une guerre. Nous, en Serbie, nous savons ce qui s’est passé ici en 1999, les gens ordinaires souffrent toujours, nous avons eu beaucoup de guerres dans les Balkans. Cela étant dit, je ne peux pas soutenir la décision de Wimbledon. Ce n’est pas la faute des athlètes. Lorsque la politique interfère avec le sport, cela ne se passe généralement pas bien.”

Ce célèbre acteur américain soutient Poutine et la Russie

Steven Seagal a affirmé qu’il soutiendrait “dans toutes les épreuves” Vladimir Poutine et la Russie.

L’acteur américain aurait de nouveau apporté son soutien au dirigeant russe a ses alliés lors de son 70ème anniversaire, qui s’est déroulé a Moscou, a rapporté Yahoo.

Parmi les invités figuraient le présentateur Vladimir Soleviev et la journaliste Margarita Simonyan, les deux personnalités étant sur la liste des personnes sanctionnées par l’UE comme le révèle le Times.

Une vidéo ayant fuité sur Twitter montre la star hollywoodienne en train de dire a l’audience qu’ils sont tous ses “amis”.

Il a déclaré: “Je vous aime tous et nous sommes tous ensemble dans toutes les épreuves”.

L’acteur américain a reçu la nationalité russe en 2016 après avoir approuvé l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

Lors d’une récente interview, l’acteur a déclaré que l’Ukraine et la Russie ne forment “qu’une famille”.

Il a confié: “La plupart d’entre nous a des amis dans les deux pays. Je vois ces deux pays comme une seule famille. Je prie pour que ces deux pays arrivent a une fin pacifique.”