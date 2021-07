Dr Belhadj: l’Algérie confrontée a une troisième vague de Covid-19

Qualifiant la situation de "très préoccupante"

“Nous sommes en train de vivre une troisième vague”. C’est ce qu’a déclaré ce dimanche le docteur Rachid Belhadj, professeur directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Pacha.

Le nombre de cas de Covid-19 a quadruplé ces derniers jours. Samedi, l’Algérie a enregistré 456 nouveaux cas de contamination dont 10 morts. “La situation actuelle de la pandémie est très préoccupante”, alerte le docteur Rachid Belhadj.

Invité, dimanche, de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, le professeur indique que «nous sommes en train de vivre une troisième vague. C’est un scénario identique de la deuxième vaque de l’été 2020, juin et juillet, avec quelques particularités, puisque maintenant ca commence a toucher les sujets jeunes».

Pour le CHU Mustapha, nous sommes entrain de vivre des foules, affirme l’invité en précisant que son établissement assiste a une forte demande au niveau des hospitalisations notamment en réanimation. “Nous avons enregistré aussi une hausse de la demande pour l’oxygène”, ajoute-t-il.

Arguant ses dires, le professeur Belhadj indique qu’ aujourd’hui même nous avons une réunion urgente a 13H pour instruire l’ensemble des services de passer au plan C, et augmenter ainsi la capacité des lits d’hospitalisation a 300 et les lits de réanimation a 80.

Nous avons aussi un autre indicateur, précise l’invité de la Radio, c’est que le nombre de contaminations du personnel de la santé, tout corps et tout grade confondus, ne cesse d’augmenter. “Nous sommes entre 7 et 8 contaminations par jour et ca n’épargnent personne, médecins, infirmier, ambulanciers et administrateurs”, fait-il savoir.

Face a cette situation, le Professeur Belhadj appelle la population a faire plus attention pour ne pas augmenter les contaminations, face a cette pandémie qui risque d’être “constante dans le temps et menaçante vis-a-vis des personnes qui nous entourent”.