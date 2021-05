Enseignantes agressée à B.Badji-Mokhtar: Les victimes prises en charge

S’exprimant lors d’une conférence de presse au siège de la wilaya, M. Benzemrane a indiqué, qu’a la suite également de la rencontre avec les enseignantes concernées et leurs parents, ont été toutes satisfaites, en coordination avec les autorités et les directeurs de l’Education des wilayas d’Adrar et de Bordj Badji-Mokhtar, leurs doléances liées aux aspects matériel, socioprofessionnel, sanitaire et psychologique.

“Une satisfaction quant au large élan de solidarité déclenché a leur adresse et a la prise en charge sérieuse de leurs revendications objectives par le ministère de tutelle, a été perçue chez les enseignantes qui ont, de leur côté, refusé toute exploitation de leur cause a d’autres fins”, a-t-il ajouté.

La délégation du MEN conduite par l’inspecteur général a tenu une rencontre avec les représentants de 18 syndicats locaux dans le cadre d’un dialogue franc et sérieux, a la lumière des revendications soulevées par les différents syndicats activant dans les wilayas d’Adrar, Bordj Badji-Mokhtar et Timimoun qui ont, dit-il, “fait montre d’un esprit responsable et ont fait prévaloir l’intérêt général”.

Les discussions et concertations ont donné lieu à la prise en charge de la plupart des revendications soulevées, englobant la protection sécuritaire des staffs enseignants et administratifs opérant dans la région de Bordj Badji-Mokhtar, surtout que le secteur est à la veille des examens nationaux, a-t-il ajouté.

A ce titre, les autorités de la wilaya d’Adrar, en coordination avec leurs homologues de Bordj Badji-Mokhtar, se sont engagées a assurer la protection sécuritaire nécessaire aux travailleurs et enseignants dans la région, a travers notamment la protection de tous les établissements éducatifs et des résidences rattachées, et ce avec le concours des services sécuritaires.

Le représentant du MEN a évoqué, par ailleurs, les mesures entreprises par les instances judiciaires en matière d’enquête sur l’agression des enseignantes et d’arrestation des suspects et leur présentation a la justice, ainsi que de la poursuite de l’instruction de l’affaire, selon le communiqué du parquet de la Cour de justice d’Adrar.

S’agissant de la question de la prise en charge du transport par voie aérienne, soutenu de et vers la wilaya de Bordj Badji-Mokhtar, au vu de l’éloignement de la région et de l’absence de route revêtue et de transport public terrestre, M.Benzemrane a fait savoir que le ministère de tutelle soumettra cette doléance aux instances concernées de l’Etat, tout en annonçant l’engagement de la wilaya d’Adrar a prendre en charge totalement le transport (aller et retour vers Bordj Badji-Mokhtar) et le séjour des personnels réquisitionnés pour l’encadrement des examens nationaux.