« Ensemble, nous irons plus loin »

Vidéo/ Belmadi aux Algériens

Quelques jours nous séparent du coup d’envoi des festivités de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021).

Le sélectionneur national Djamel Belmadi, a profité de l’occasion pour envoyer un message plein d’émotion aux supporters algériens.

En marge d’une bande promotionnelle du sponsor officiel de la FAF, l’opérateur de téléphonie mobile, Mobilis,Le coach a évoqué avec émotion le parcours des Verts.

« L’Algérie ! Je prends chaque jour beaucoup de décisions, des fois elles sont bonnes et des fois non… Nous avons pris des risques. Ensemble, nous avons traversé les frontières pour gagner et nous avons gagné. Nous sommes allés dans des pays lointains et nous avons trouvé la concurrence, mais l’Algérien est toujours a nos côtés. Ensemble, nous irons loin et nous sommes prêts pour en avoir plus. Comme vous, nous sommes fiers quand nous portons le drapeau de notre pays »,a-t-il révélé.