Erdogan prête serment et s’engage dans son nouveau mandat

Recep Tayyip Erdogan, reconduit dimanche à la tête de la Turquie, prête serment samedi à Ankara pour un nouveau mandat de cinq ans et annoncera la composition de son gouvernement dans la foulée.

Outre une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement, selon la presse pro-gouvernementale, la présence du secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, confirmée par l’Alliance, jettera un éclairage particulier sur les festivités, a rapporté Le Point.

“Message limpide à nos amis suédois! Respectez vos engagements (…) et prenez des mesures concrètes dans la lutte contre le terrorisme. Le reste suivra”, a tweeté jeudi soir l’actuel ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

Malgré une Constitution amendée et une nouvelle loi contre le terrorisme, Ankara reproche toujours à la Suède d’abriter des réfugiés kurdes qu’elle qualifie de “terroristes”.

Selon les médias turcs, plus d’une vingtaine de chefs d’Etat et de gouvernement et quarante-cinq ministres étrangers assisteront aux cérémonies de prestation de serment qui s’achèveront par un dîner au gigantesque palais présidentiel bâti par le chef de l’Etat Recept Tayyip Erdogan sur une colline à l’écart du centre de la capitale.

Recep Tayyip Erdogan a revendiqué sa victoire au second tour de l’élection présidentielle en Turquie, peut-on lire dans les colonnes du JDD. Lors d’un discours prononcé sur le toit d’un bus garé devant sa résidence à Istanbul, le président turc a déclaré devant une foule de partisans: « Notre nation nous a confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années. » Après le dépouillement de plus de 95 % des bulletins de vote, le chef de l’État turc a rassemblé 52,3 % des suffrages contre 47,7 % pour son adversaire social-démocrate Kemal Kiliçdaroglu, selon l’agence officielle Anadolu. Au premier tour, Recep Tayyip Erdogan était sorti avec 49,5 % des suffrages, soit cinq points d’avance par rapport aux autres candidats.