Eto’o fait son mea culpa: “je n’irai jamais contre le peuple algérien”

Le président de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT), Samuel Eto’o est revenu sur les tensions avec l’Algérie lors des barrages de la Coupe du monde Qatar 2022.

En marge d’une conférence de presse au Sénégal avec une délégation du Qatar Supreme Committe & Legacy, Eto’o affirme qu’en qualité de président de la Fédération du Cameroun, il n’a absolument aucun problème avec la Fédération algérienne de football.

« Vous savez quelqu’un a dit que j’ai apporté mon soutien pour la CAN 2021 se joue au Cameroun. Je ne l’ai pas fait seul. Le premier pays qui s’est levé et qui m’a apporté son soutien c’était l’Algérie. Le président de la Fédération algérienne, il s’est levé et il était a côté de moi »,a-t-il affirmé

Evidemment, le football connait beaucoup d’émotions et ces émotions ont pris une autre ampleur : « Je déplore tout ça. Mais je n’irai jamais contre le peuple algérien parce que c’est un peuple fier comme le peuple camerounais. Et ce peuple nous a tellement servi de grand joueurs », a dit Samuel Eto’o en conférence a Dakar, la capitale du Sénégal.