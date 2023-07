Etudes: Les Français jettent leurs déchets par la fenêtre de la voiture

Malgré la prise de conscience écologique et le risque d’incendie pour les mégots de cigarettes, la pratique est encore largement répandue, notamment chez les plus jeunes.

Canettes vides, mégots de cigarettes, peaux de bananes… Plus d’un quart des Français jette toujours ses déchets par la fenêtre de la voiture sur la route, révèle une étude Ipsos* pour la fondation Vinci Autoroutes, publiée ce vendredi 28 juillet à la veille du week-end de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Et c’est encore pire chez les jeunes, dont 42% des moins de 35 ans reconnaissent adopter ce type de comportement.

Les automobilistes sont 23% à jeter des déchets organiques par la fenêtre, plus facilement biodégradables, mais également 12% à se débarrasser d’emballages de cette manière, 10% de bouteilles en plastique et canettes. Le plus grand fléau reste la cigarette : 24% des fumeurs reconnaissent jeter leur mégot sur la route, malgré le risque de plus en plus élevé d’incendie.

Deux Français sur cinq pensent que «ce n’est pas grave»

Les Français n’ont pas cette mauvaise habitude uniquement sur la route. Ils sont 41% à avouer jeter leurs déchets sur les trottoirs ou dans la rue. Il s’agit en majorité de mégots de cigarettes (35%), mais aussi de déchets organiques (33%), de papiers, mouchoirs ou emballages (16%), de bouteilles et canettes (11%).

Près de neuf Français sur dix se disent pourtant préoccupés par l’environnement. Mais, par manque de connaissance du sujet ou par mauvaise foi, beaucoup minimisent le geste : 39% des personnes interrogées pensent que «ce n’est pas grave car le déchet se décomposera rapidement» et 26% que «personne ne sera gêné ou ne s’en rendra compte».