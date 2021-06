Euro 2020: la France sort par la petite porte!

Eliminée par la Suisse

Donnée favorite avant le début de la compétition, l’équipe de France a été écartée par la Suisse a l’issu d’un match fou et plein de rebondissements.

Les champions du monde n’ont remporté qu’une seule rencontre lors de la première journée de la phase des poules grace a un but du défenseur allemand Hummels (CSC).

Puis les coéquipiers du capitaine Lloris ont enchaîné deux matchs nuls face respectivement a la Hongrie (1-1) et le Portugal (2-2) avant de s’effondre face a la Suisse en 8ème (3-3, 5-4 tab).

Au quart d’heure de jeu, Zuber mettait un bon ballon au point de penalty. Seferovic était la pour battre Lenglet et placer une tête, que Lloris n’a pas pu détourner (0-1, 15e). Visiblement mal a l’aise dans ce dispositif, l’Equipe de France peinait a réagir, et ne créait tout simplement aucun danger. La Suisse était de son côté sereine, solide derrière, et capable de créer du danger, via un Embolo en mode poison devant. Au retour des vestiaires, Didier Deschamps changeait tout. Passage en 4-4-2 et entrée en jeu de Kingsley Coman en lieu et place de Clément Lenglet.

Ce qui n’empêchait pas la Suisse d’être a deux doigts de doubler la mise, mais Varane sortait une intervention décisive devant Seferovic (50e). Les choses n’allaient pas s’arranger, puisque Pavard taclait Zuber dans la surface, et l’arbitre indiquait le point de penalty. Heureusement, le portier de l’équipe de France Hugo Lloris sortait une sacrée parade pour empêcher Ricardo Rodriguez de faire le break (54e). Le déclic? Dans la foulée, Karim Benzema égalisait suite a un service de Mbappé après s’être bien emmené le ballon (1-1, 57e)! Et ce n’était pas fini, puisque le Madrilène s’offrait un doublé dans la foulée, de la tête (2-1, 59e). Sonnée, la Suisse peinait a réagir, et Paul Pogba faisait le break. Le Red Devil expédiait une frappasse en pleine lucarne opposée, imparable pour Sommer (3-1, 75e). De quoi assurer une fin de match tranquille? Pas forcément, puisque Seferovic signait lui aussi un doublé sur ce centre de Mbabu, de la tête, battant Varane cette fois (3-2, 81e). En confiance, Gavranovic était trouvé par Xhaka, mystifiait Kimpembe et plaçait une frappe parfaite depuis l’entrée de la surface (3-3, 90e+1). Malheureux, Coman touchait la barre (90e+4)! Place aux prolongations donc, où Sommer empêchait Pavard de signer le quatrième but tricolore d’une superbe main (4-3, 95e). Mais le rythme était assez faible, et devant, Kylian Mbappé par exemple n’était clairement pas dans un bon jour, loupant quelques situations intéressantes. Place aux tirs au but donc, et a ce jeu la, c’est la Suisse qui l’a emporté, inscrivant ses cinq tentatives alors que Mbappé a raté la dernière des Bleus! Les Suisses défieront donc l’Espagne vendredi a 18h en quarts!

A retenir également qu’outre l’élimination du finaliste de la dernière coupe du monde 2018 en Russie, en l’occurrence la Croatie, le champion en titre l’équipe de France a elle-aussi quitté la compétition dès les 8èmes de finale tout comme le Portugal, vainqueur de la dernière édition (2016) face a cette dernière.

Ainsi, la France n ‘a pas réussi a rééditer l’exploit de 2016 en se contentant de sortir après seulement quatre matchs disputés sans briller.