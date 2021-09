Excès de vitesse: Mahrez interdit de conduire

D’après The Sun, l’ailier de Manchester Riyad Mahrez a une nouvelle fois été condamné par la justice pour excès de vitesse.

Une affaire d’excès de vitesse en voiture rattrape Riyad Mahrez ! Selon The Sun, l’attaquant de Manchester City a été condamné le 3 juillet dernier par les magistrats du Staffordshire pour des faits remontants au mois de mai 2020.

2500 livres d’amende et 56 jours d’interdiction de conduire

Au volant de son Audi RS6, l’ailier algérien s’est fait flasher sur une autoroute en roulant a 120 mph (193 km/h) au lieu de la limitation maximale de 70 mph (113 km/h). En novembre 2020, Mahrez a plaidé coupable et a donc été condamné le 3 juillet dernier a une amende de 2500 livres et une interdiction de conduire de 56 jours.

The Sun rappelle qu’en 2016, lorsque le joueur de 30 ans évoluait a Leicester, il avait été condamné a une amende de 900 livres et a six mois d’interdiction de conduire pour avoir roulé a 77 mph (124 km/h) au lieu de 50 mph ( 80 km/h).

Selon le quotidien britannique The Sun, l’ailier international algérien de Manchester City Riyad Mahrez a été condamné par la justice pour excès de vitesse sur l’autoroute. Mahrez a été condamné a une suspension de permis de deux mois ainsi qu’une amende de 2500 livres.