Face à des pressions françaises, la chaîne Al Aqsa TV annonce l’arrêt de sa diffusion

La chaîne satellitaire Al Aqsa a annoncé ,samedi 14 octobre dans un communiqué, la fin de ses diffusions sur le satellite “Eutelsat” suite à des pressions françaises.

“Face aux crimes perpétrés contre les enfants de notre de peuple à Ghaza -qui mènent avec patience et détermination la bataille ‘le déluge d’Al Aqsa’- et en continuant à prendre pour cible et tuer des journalistes à Ghaza en privant les témoins de témoigner, l’entreprise française de satellites Eutelsat a décidé de couper la diffusion de la chaîne Al Aqsa TV en réponse aux pressions du gouvernement français et en se soumettant au gouvernement de l’occupant israélien”, peut-on lire dans le communiqué.

Ainsi, elle considère cette interruption de “violation flagrante et choquante contre toutes les normes de la liberté d’expression et qui va à l’encontre des lois internationales contre la liberté d’expression et le droit à faire entendre la voix de notre peuple opprimé”.

Al Aqsa TV est une chaîne de télévision appartenant au mouvement Hamas, créée en 2006 et diffusée depuis Ghaza.