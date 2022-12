FAF: Zoheir Djelloul pour appuyer Mustapha Biskri à la tête de la DTN

Mustapha Biskri à gauche et Zoheir Djelloul à droite.

Le technicien Zoheir Djelloul a été désigné Directeur technique national (DTN) adjoint de la Fédération algérienne de football (FAF), a annoncé l’instance fédérale mardi soir dans un communiqué publié sur son site officiel.

“Le nouveau DTN Mustapha Biskri, installé officiellement le mardi 6 décembre 2022, en marge des travaux de la réunion extraordinaire du Bureau Fédéral de la FAF, a pris ses quartiers dans son bureau sis au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa. Il est accompagné dans sa mission par Zoheir Djelloul, désigné comme adjoint”, ajoute la même source.

Agé de 62 ans, Mustapha Biskri succède à Ameur Chafik qui avait été limogé en février 2022 par l’ancien président de la FAF Amara Charaf-Eddine.

L’intérim à la tête de la DTN était assuré depuis par Taoufik Korichi.

“Entraîneur-adjoint de la sélection nationale de 2007 à 2010 avec une participation à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, et une demi-finale à la Coupe d’Afrique des nations en Angola la même année, Zoheir Djelloul arrive à la DTN avec une large expérience des terrains. Il sera d’un apport incontestable pour la DTN et à Biskri qui, lui aussi, arrive avec un riche background”, souligne la FAF.

Et d’enchaîner: “Le nouveau responsable technique du football algérien arrive avec un projet riche et ambitieux pour la DTN, avec comme objectifs, entre autres, la relance de la formation, la prise en charge des sélections jeunes et particulièrement le football féminin”.

Profitant du stage qu’effectue actuellement l’équipe nationale des moins de 17 ans (U17) au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, Biskri et son adjoint “ont tenu à rassurer le sélectionneur national, Arezki Remmane, en promettant de l’épauler jusqu’au déroulement de l’épreuve africaine”, à quatre mois de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2023 de la catégorie, en Algérie (29 avril – 20 mai).