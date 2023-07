Feux de forêt: 15 morts et 26 blessés (VIDEOS)

Des feux de forêt ont fait 15 morts et plus de 26 blessés dans 16 wilayas du nord du pays, notamment à Béjaïa, Bouira et Jijel, une région qui avait connu des incendies particulièrement meurtriers l’été dernier, indique dans un communiqué lundi, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

Selon la même source, le pays est confronté à une série de 97 feux de forêts. Les wilayas de Béjaïa, Bouira et Jijel ont été particulièrement touchées où plus de 1500 citoyens ont été évacués. Les conditions météorologiques défavorables, avec des vents violents, ont exacerbé la propagation des flammes, entraînant même l’atteinte de villages habités, ajoute le communiqué.

La wilaya la plus touchée est Béjaïa avec 8 morts et une soixantaine de blessées, affirme la Radio Soummam. Donnant plus de détails, la même source précise que sur les 8 victimes 7 sont originaires du village Oued-Das dans la commune de Toudja. L’EPH d’Akbou a également enregistré la mort d’une personne.

La deuxième wilaya la plus touchée par les incendies est Bouira avec quatre incendies qui se sont déclarés, notamment les communes de Zeberbar , Ouled Gassem , Bourbache et Tassalaht dans la daïra de Lakhdaria.