Feux de forêt: Saihi au chevet des blessés à l’hôpital des grands brûlés

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi s’est rendu, mercredi, au chevet des victimes des feux de forêt ayant touché plusieurs wilayas du pays, qui se trouvent à l’hôpital des grands brûlés “Said Chibane” à Zéralda (Alger).

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa visite, le ministre a assuré que “tous les blessés (plus de 325) ont été pris en charge rapidement, précisant que les cas graves (7 cas) ont été transférés à Alger et répartis entre l’Hôpital central de l’Armée à Aïn Naadja et l’hôpital des grands brûlés à Zéralda”.

“Tous les hôpitaux ont été mobilisés au niveau des wilayas ayant enregistré des feux de forêt, ainsi que les hôpitaux des wilayas voisines”, a-t-il affirmé, ajoutant qu'”une cellule de crise a été créée au niveau de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) qui travaille 24 H/24″ ce qui a permis d'”éviter un manque de médicaments”.

Le ministre a indiqué que 134 blessés ont été enregistrés à Béjaïa, 122 à Boumerdès, et 78 à Skikda, assurant que “la majorité ont été pris en charge au niveau de leurs wilayas et quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires”.

A cette occasion, Saihi a salué la décision du président de la République de créer un hôpital pour les grands brûlés, rappelant que cette structure sanitaire accueille actuellement les cas graves transférés auparavant à l’étranger.

Lors de sa tournée dans les salles de soins où il s’est entretenu avec le staff médical, le ministre s’est dit “rassuré” quant à la “qualité” de la prise en charge des blessés, soulignant que les services de l’hôpital des grands brûlés “sont ouverts et prennent en chargent les cas compliqués des différentes wilayas vu les grands moyens dont ils disposent”.

Pour sa part, le chef de service de chirurgie des brûlés au même établissement, Djaâfar Bacha a fait observer que “l’établissement accueille tous les cas graves de brûlures suite à différents accidents dont les accidents ménagers ou feux de forêt”.