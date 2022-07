Fiches de vœux des nouveaux bacheliers : les résultats affichés le 3 août

Après avoir reçu les fiches de vœux des nouveaux bacheliers, les services du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique s’attellent au traitement des demandes et a l’orientation des étudiants. Quelques 340 000 demandes ont été déja traitées, selon le directeur des enseignements du premier et second cycle, Seifeddine Amara.

Dans un reportage diffusé, ce lundi, sur les ondes de la radio Chaine 3, M. Amara fait savoir que le traitement se fait grace a logiciel. « C’est un logiciel qui fait le traitement de l’ensemble des fiches de vœux en fonction des places pédagogiques disponibles, tout en respectant toutes les conditions a savoir, les notes requises pour postuler aux différents cursus, les séries du baccalauréat et la circonscription géographique des candidats », explique-t-il.

Cette opération de traitement des fiches de vœux durera toute une semaine et les futurs étudiants connaîtront les résultats qui seront affichés sur le site du ministère de l’enseignement supérieur le 3 août.

Les candidats qui ne sont pas satisfaits des résultats obtenus peuvent faire un recours du 4 au 6 août.