Financement des exercices conjoints avec Rabat: le Congrès US pose sa condition

Après avoir bloqué l’ouverture d’un consulat au Sahara occidental

Le financement par l’administration Biden des exercices militaires conjoints ou multilatéraux avec le royaume du Maroc est conditionné -par le Congrès américain- a l’annonce par Rabat des démarches concrètes en faveur du règlement du conflit au Sahara occidental.

Selon le Congrès, le ministre de la Défense US ne serait autorisé a utiliser les fonds destinés dans la loi de finances 2022 au soutien de la participation des forces militaires marocaines a un exercice conjoint ou multilatéral -organisé par le Pentagone- que si le ministre affirmait aux commissions de défense au Congrès que le royaume du Maroc ait pris des démarches en soutien a l’accord de paix définitif avec le Sahara occidental.

En réaction a cette décision, une source diplomatique algérienne a estimé qu’il s’agissait d’”un énorme coup de pression de la part du sénat américain sur le département d’Etat, le département de la défense et sur le royaume Maroc”.

Et la même de source de préciser:”Le Sénat américain veut pousser le Maroc a négocier de bonne foi et sans préconditions avec le Front Polisario”, soutenant également que: “C’est une manière très forte de dénoncer la mauvaise foi et l’entêtement du Maroc qui entrave de manière inacceptable la relance du processus politique en vue de parvenir a une solution qui garantit l’exercice par le peuple sahraoui de son droit inaliénable a l’autodétermination…”.

“Habituellement, rappelle la même source, la partie américaine finançait totalement la participation de l’armée marocaine aux exercices militaires conjoints ou multilatéraux. Désormais, le sénat américain y met une importante conditionnalité politique”.

Force est de rappeler que le Congrès américain avait bloqué en juin dernier l’ouverture d’un consulat des Etats-Unis a Dakhla occupée et une opération de vente de drones armés au Maroc, deux promesses clés faites au Royaume par l’ex-président, Donald Trump, selon le quotidien espagnol Lavanguardia.