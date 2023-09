France: 67 élèves ont refusé d’enlever leur abaya, annonce Attal

Selon le ministre de l’Éducation français, 298 adolescentes ont bravé l’interdiction en se présentant en robe longue traditionnelle devant les établissements scolaires.

La rentrée scolaire était placée sous haute tension. Lundi, quelque 12 millions d’élèves retrouvaient les bancs de l’école partout en France. Un jour de rentrée marqué par l’entrée en vigueur de l’interdiction des abayas et des qamis dans les établissements scolaires. Malgré la consigne, 298 élèves se sont présentées vêtues d’une abaya, selon Gabriel Attal, invité ce mardi matin sur BFM TV-RMC. «Il y a eu toute cette phase d’explication de dialogue et une très grande majorité se sont conformées à la règle», a détaillé le ministre de l’Éducation nationale. Reste que 67 jeunes filles ont refusé de se «conformer à la règle» à l’arrivée dans l’établissement. «Elles sont rentrées chez elles. Dans les prochains jours, elles reviendront et on verra si elles se sont conformées à la règle», a-t-il poursuivi.

Ces comportements ont été répertoriés, selon lui, «plutôt autour des grandes agglomérations et de grandes métropoles», et concerneraient «moins d’une centaine d’établissements» en France, sans préciser les communes touchées.

Les chefs d’établissements devraient être à nouveau confrontés au refus de certaines élèves, ce mardi et mercredi, lors de la rentrée des lycéens de première et terminale. «Mes services vont rester mobilisés pour expliquer les choses. On a envoyé dans les établissements où l’on sait que ces situations se présentent des personnels formés et des équipes valeurs de la République des rectorats», a fait valoir Gabriel Attal.

Lundi, le ministre avait fait état de 513 «potentiellement concernés» par la question de l’abaya sur 60.000 écoles. Formulée par le benjamin de la Macronie dès le 27 août sur TF1, la mesure s’est concrétisée, quatre jours plus tard, après la réception d’une note de service par les chefs de l’établissement, à la veille de leur prérentrée du 1er septembre. L’interdiction de l’abaya n’a donné lieu à aucun «incident» lors de ce premier jour de rentrée scolaire, a de son côté fait savoir la première ministre Élisabeth Borne, lors d’une visite dans une école primaire d’Ille-et-Vilaine.