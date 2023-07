France: contrôlé ivre avant le décollage, un pilote condamné à 6 mois de prison avec sursis

Mardi, un pilote de ligne de la compagnie américaine United Airlines a été condamné à six mois de prison avec sursis et d’un an d’interdiction de vol après avoir été contrôlé positif à l’alcool, a fait savoir le procureur de la République de Bobigny, sur Twitter, confirmant une information du Parisien.

Dimanche, ce commandant de bord de 63 ans a été contrôlé par la gendarmerie des transports aériens de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, environ une heure avant le décollage. Il a été soumis à un dépistage, comme le reste de l’équipage, alors qu’il s’apprêtait à embarquer et à prendre les commandes de son Boeing 777 à destination de Dallas (Texas), avec 267 passagers à son bord, selon BFMTV.

Deux verres de vin

Selon les gendarmes, l’homme “avait la bouche pâteuse, les yeux vitreux et des difficultés à s’exprimer”, a décrit le procureur. L’éthylomètre a enregistré un taux d’alcool de 0,59 mg par litre d’air expiré, puis de 0,56 mg par litre d’air expiré, un taux largement supérieur à celui autorisé pour les pilotes d’avion en Europe de 0,10 mg par litre d’air expiré.

Placé en garde à vue, il a indiqué qu’il n’avait bu “que deux verres de vin, la veille au dîner”, selon nos confrères du Parisien. Il a été immédiatement déféré sur décision du parquet et a comparu, ce mardi, devant le tribunal correctionnel de Bobigny.

Le commandant de bord, qui comparaissait pour exercice à titre professionnel d’une fonction aéronautique sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool d’au moins 0,10 mg/l d’air expiré, a été condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, 4500 euros d’amende et à une suspension de son titre aéronautique pendant un an.