France: des injures a caractère antimusulman découvertes sur les murs d’une mosquée

Des injures a caractère antimusulman et néonazi ont été apposées sur les murs de la mosquée franco-turque a Flers en France.

A Flers (Orne), des injures a caractère antimusulman et néonazi ont été apposées sur les murs de la mosquée franco-turque, dans la nuit de samedi a dimanche, entre 1h30 et 2h du matin, a rapporté BFMTV. Dans un communiqué, publié sur Twitter, le préfet du département a condamné “avec la plus grande fermeté” ces dégradations.

Selon une source policière auprès de l’Agence France-Presse (AFP), les inscriptions faites sur le mur extérieur du lieu de culte “islam hors d’Europe” et “Division Charlemagne” ont été réalisées “a la peinture noire, d’environ sept mètres de longueur sur deux mètres de hauteur”.

“Le préfet assure la communauté musulmane et l’ensemble des associations cultuelles de la vigilance absolue des services de l’Etat pour prévenir et lutter contre tout acte anti-musulman”, a-t-il ajouté.

Une enquête ouverte

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a affirmé condamner ces injures, sur Twitter, ce dimanche.

Les auteurs n’ont pas encore été identifiés. Une enquête a été ouverte sous l’égide du parquet d’Argentan, a appris BFM Normandie.

Les forces de l’ordre vont renforcer les patrouilles aux abords des lieux de culte, avec un équipage de police supplémentaire et une grande vigilance autour de la mosquée de Flers.