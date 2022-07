Gazoduc transsaharien: l’Algérie abrite la 3è réunion tripartite Algérie-Nigeria-Niger

La troisième (3è) réunion ministérielle tripartite Algérie-Niger-Nigeria sur le projet Trans-Saharian Gas-Pipeline (TSGP), regroupant les ministres en charge de l’Energie des trois pays, se tient ce jeudi a Alger.

«La troisième (3è) réunion ministérielle tripartite Algérie-Niger-Nigeria sur le projet Trans-Saharian Gas-Pipeline (TSGP), regroupant les ministres en charge de l’Energie des trois pays, se tient ce jeudi a Alger», a indiqué le ministère de l’Energie et des mines dans un communiqué ce jeudi.

Cette nouvelle réunion sera «l’occasion d’examiner l’ensemble des aspects du projet, notamment l’état d’avancement de la mise en œuvre de la feuille de route arrêtée a Abuja (Nigeria), et ce, dans le cadre des travaux de la Task Force composée des experts des trois pays», a expliqué la même source.

A rappeler que le projet TSGP est un méga projet de transport de gaz reliant les trois pays sur un tracé dépassant les 4 000 km.

Le Nigéria s’engage pleinement dans le projet de gazoduc transsaharien

Le Maroc a encaissé un violent coup après l’annonce du gouvernement nigérian quant a son attachement au projet de gazoduc transsaharien qui devrait relier le Nigeria au sud de l’Europe en traversant l’Algérie et le Niger.

Ainsi, Lagos semble avoir laissé tomber l’autre projet phare, aux yeux des dirigeants marocains, qui devrait en effet relier le Nigeria a l’Europe en traversant l’Afrique de l’ouest et le Maroc.

Le Pdg de la compagnie de pétrole nationale nigériane (NNPC), Maikanti Kacalla Baru et la coordinatrice du NEPAD/ Nigeria, Gloria Akobundu ont réaffirmé l’engagement du gouvernement nigérian pour la réalisation du projet de gazoduc transsaharien qui s’étendra sur 4128 kilomètres et dont le coût est évalué entre 10 et 12 milliards de dollars.

Rappelons que le souverain marocain, Mohamed VI et le président nigérian, Muhammadu Buhari ont convenu en décembre dernier de mettre a l’étude la construction d’un gazoduc offshore qui reliera le Nigeria au vieux continent en traversant l’Afrique de l’ouest et le Maroc.

La réalisation de ce pipeline est perçu comme défi a celui conclu de longues années auparavant entre Alger et Lagos.

Le responsable de la compagnie pétrolière nigériane a fait savoir que le gazoduc transsaharien, dont Sonatrach est un des principaux participants, était sur la bonne voie et qu’il devrait être opérationnel en 2020, sachant qu’il transportera environ 30 milliards de mètres cubes de gaz vers l’Europe.

A cet effet, Maikanti Kacalla Baru a indiqué que son pays avait débloqué une enveloppe budgétaire de 400 millions de dollars pour son lancement.

Lancé en 2002 dans le cadre de l’initiative du Nepad, le projet devrait être reçu initialement en 2015 n’était les multiples problèmes auquel il était confronté, notamment en raison de l’insécurité qui planait sur la région du Sahel et au Sahara, avec l’apparition de groupes terroristes, comme «Boko Haram».

Une situation que Rabat a tenté d’exploiter pour amener Lagos a renoncer au mégaprojet qu’il a conclu avec les autorités algériennes.

Ainsi, les autorités nigérianes – a travers la réaffirmation de leur engagement pour ce projet- auraient enfin réalisé que le projet initié par Rabat était plutôt décidé a des fins géopolitiques et non économiques.

Mohamed Meslem / version française: Moussa. K.