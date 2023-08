Ghardaïa: Quatre enfants morts par noyade à Seb Seb

Quatre (4) enfants, âgés entre 5 et 11 ans, sont morts, mercredi, par noyade dans un bassin d’une palmeraie située dans la localité de Seb Seb, à 70 Km au sud de Ghardaïa, a indiqué la Protection civile.

Aussitôt avertis, les éléments de la Protection civile et les autorités locales se sont rendus sur les lieux de l’incident, où les dépouilles des victimes (trois garçons et une fillette) ont été repêchées par des voisins et des passants avant d’être transférées à la morgue de l’Hôpital de Metlili, selon la même source.

Une enquête a été ouverte par les services compétents pour déterminer les circonstances exactes de cet incident.

Les services de la Protection civile de Ghardaïa ont mené à travers les mosquées et la Radio locale de nombreuses actions de sensibilisations aux dangers de baignade dans les réserves d’eau (puits, bassins d’irrigation, piscines), appelant à la nécessité d’une prise de conscience collective pour lutter contre ce phénomène mortifère qui endeuille les familles en période estivale dans la région.