Hamid Zouba tire sa révérence

L’ancien international de l’équipe du FLN et ancien sélectionneur national, Abdelhamid Zouba est décédé, ce mercredi 2 février 2022, a l’age de 88 ans.

Né le 2 avril 1934 a Bologhine (ex-Saint-Eugène), Hamid ZOUBA a rejoint en avril 1958 l’équipe du FLN en compagnie de plusieurs autres compagnons afin de porter haut et fort la voix de l’Algérie combattante a travers plusieurs pays et continents.

Son plus grand fait d’arme fut ce premier titre de Champion d’Afrique des clubs champions pour l’Algérie, acquis avec le Mouloudia d’Alger en 1976, année au cours de laquelle le Doyen décrochera un triplé historique avec le Championnat et la Coupe d’Algérie.

“En cette douloureuse circonstance, le président de la FAF et les membres du Bureau fédéral présentent leurs plus sincères condoléances a la famille du défunt, a ses proches et Mohamed Maouche, vice-président de la FAF et président de la Fondation de l’équipe du FLN et les assurent de leur profonde sympathie” , a indiqué la FAF dans un communiqué.