Hausse du prix du pain: la première mise en garde lancée!

Le wali de Mascara Abdelkhalek Sayouda a mis en garde, dimanche, les boulangeries contre une hausse des prix du pain au-dela des 10 DA, jugeant par la même “illégale” toute augmentation sans autorisation préalable du ministère du Commerce.

La wilaya de Mascara a indiqué ,dans un communiqué posté sur sa page officielle, que “le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda porte a la connaissance de l’ensemble des citoyennes et des citoyens de la wilaya que le prix du pain ordinaire était plafonné a 10 dinars l’unité, et que toute hausse est considérée illégale et contraire a la réglementation en vigueur”.

“Les services de wilaya se réservent le droit de poursuivre en justice contre quiconque –exerçant dans le territoire de la wilaya- afficherait le pain ordinaire a plus de 10 DA la baguette”, a-t-on précisé de même source.

En outre, le wali “invite les citoyens et les citoyennes de sa wilaya a signaler toute boulangerie qui augmente le prix réglementé du pain ordinaire”, ajoutant attendre “les résultats de la rencontre des représentants des boulangers au niveau national avec les services du ministère du Commerce et de la Promotion des investissements”.

