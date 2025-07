Haut conseiller du président américain: Les Etats-Unis d’Amérique attachent une grande importance à leurs relations avec l’Algérie

Le haut conseiller du président américain pour l’Afrique, les affaires arabes et le Moyen-Orient, M. Massad Boulos, a affirmé, dimanche à Alger, que les Etats-Unis d’Amérique attachent une «grande importance» à leurs relations avec l’Algérie et aspirent à œuvrer de concert au renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique.

«J’ai l’immense honneur d’être présent en Algérie au nom du président américain Donald Trump et du Secrétaire d’Etat Marco Rubio, en vue de renforcer le partenariat entre les deux pays», a déclaré M. Boulos à la presse au sortir de l’audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de la République, ajoutant que «les Etats-Unis d’Amérique attachent une grande importance à leurs relations avec l’Algérie».

Il a précisé que la rencontre avec le président de la République avait permis de «réaffirmer les liens ancrés qui unissent les Etats-Unis et l’Algérie». «Nous avons réitéré notre engagement fort en faveur du renforcement de nos relations dans les domaines commercial et sécuritaire, ainsi que dans d’autres secteurs», a-t-il dit.

«J’ai également fait part au président de la République de la vision du Président Donald Trump sur la coopération au service des intérêts communs et de la paix et pour vaincre le terrorisme, sécuriser les frontières et renforcer le commerce équitable au profit des Américains et des Algériens, dans le cadre du respect mutuel et du dialogue», a poursuivi le haut conseiller, ajoutant avoir écouté le point de vue du président de la République concernant «les défis cruciaux auxquels l’Afrique et la région tout entière sont confrontées, ainsi que les nombreuses opportunités qui s’offrent à nous».

A ce propos, M. Boulos a indiqué que son pays aspirait à «consentir davantage d’efforts communs pour relever les défis au Sahel et œuvrer de concert au renforcement de la paix et de la stabilité».

Par la même occasion, le responsable américain a remercié le ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, qui l’a reçu plus tôt dans la journée. «Nous apprécions grandement notre dialogue continu, alors que nous travaillons ensemble pour faire face à certains problèmes parmi les plus difficiles au monde, notamment pendant le mandat de l’Algérie au Conseil de sécurité des Nations unies», a-t-il dit.

Après avoir relevé que l’Algérie et les Etats-Unis d’Amérique «partagent un intérêt commun pour un monde plus pacifique et plus stable», M. Boulos a précisé s’être entretenu avec le président de la République et le ministre des Affaires étrangères sur «l’énorme potentiel en matière de renforcement de la coopération commerciale entre les deux pays dans le secteur del’énergie et dans d’autres domaines».

Le haut conseiller du président américain a conclu sa déclaration en qualifiant sa visite en Algérie de «très fructueuse», soulignant sa volonté d’«explorer les voies de coopération pour un avenir radieux et pacifique».