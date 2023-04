Hydrocarbures: Sonatrach annonce la réalisation de six découvertes au 1er trimestre 2023

Ainsi, deux découvertes de pétrole et de gaz ont été réalisées dans le bassin d’Amguid Messaoud, lors du forage des puits BRM-1 et BMD-1 ” avec des débits de 5699 barils/jour d’huile et 170461 m3/jour de gaz enregistrés dans le premier puits et des débits de 4856 barils/jour d’huile et de 255912 m3/jour de gaz dans le deuxième”, précise le communiqué.

Ces résultats, relève la compagnie, confirment “l’important potentiel en pétrole et gaz que recèle la région de Touggourt, située à l’est du gisement de Hassi Messaoud”.

Aussi, deux puits forés dans le bassin de Berkine ont fait l’objet de découvertes de pétrole et de gaz à condensat, ajoute la même source, précisant que le premier, dénommé HAM-1bis, a produit 129048 m3 /jour de gaz et 239 barils/jour de condensat, à partir d’un réservoir et 1905 barils/jour de pétrole et 137484 m3/jour de gaz, à partir d’un deuxième réservoir et le deuxième puits, dénommé SAISW-1, a produit avec des débits de 3117 barils/jour de pétrole et de 219336 m3/jour de gaz.

Par ailleurs, une découverte de gaz à condensat, a été réalisée dans la région d’Ohanet du bassin d’Illizi, lors du forage du puits KARS-3, où des débits de 336930 m3 /jour de gaz et de 1504 barils/jour de condensat ont été enregistrés, selon la même source.

Enfin, une découverte de pétrole et gaz a été réalisée dans le bassin d’Oued Mya, au Sud- Est du champ de Hassi R’mel, lors du forage du puits LGL-2, où des débits de 453 barils/jour d’huile et 168312 m3 /jour de gaz ont été enregistrés, ajoute le communiqué.