«Il est du droit de l’Algérie nouvelle de jouer son rôle de puissance régionale»

Saïd Chanegriha:

Le Général de Corps d’Armée CHANEGRIHA Saïd, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire a déclaré au 3e jour de sa visite en 2e Région Militaire qu’”il est du droit de l’Algérie nouvelle d’avoir une armée forte, développée, professionnelle et capable de jouer pleinement son rôle indéniable en tant que puissance régionale, en lui assurant en permanence une supériorité stratégique dans la région”.

Communiqué du MDN:

Au 3e jour de sa visite en 2e Région Militaire, Monsieur le Général de Corps d’Armée CHANEGRIHA Saïd, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, a supervisé la 2e phase de l’exercice naval combiné « RADAA2021 », qui consiste en des tirs de missiles et de torpilles sur une cible terrestre, exécutés par l’équipage du sous-marin “Djurdjura” relevant de nos Forces Navales.

Depuis le Batiment de Commandement et de Déploiement des Forces, Monsieur le Général de Corps d’Armée, accompagné du Général-Major Djamel HADJ LAROUSSI, Commandant de la 2e Région Militaire et du Général-Major Mahfoud BENMEDAH, Commandant des Forces Navales, a suivi le déroulement des tirs, où l’objectif a été atteint avec précision et détruit complètement.

A la Base Navale Principale Mers-El-Kbir, Monsieur le Général de Corps d’Armée a rencontré les cadres et les personnels de la Façade Maritime Ouest, où il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée a toutes les unités navales par visioconférence, a travers laquelle il a affirmé que le développement des capacités opérationnelles et de combat de notre Corps de Bataille est l’objectif principal fixé par le Haut Commandement, qui œuvre a sa concrétisation, a travers de tels exercices d’évaluation:

«J’ai affirmé plusieurs fois, et a maintes occasions, que le développement de nos capacités opérationnelles et de combat de notre Corps de Bataille, et le rehaussement de l’ensemble des composantes de nos Forces Armées, est l’objectif principal fixé par l’Armée Nationale Populaire, et nous travaillons a sa mise en œuvre sur le terrain, a travers tous ces efforts inlassables, fournis avec persévérance et détermination, afin de permettre aux personnels de l’Armée Nationale Populaire de mener, avec sérieux et rigueur, leurs nobles missions constitutionnelles, qui consistent en la protection de nos vastes frontières nationales, nos espaces maritime et aérien et la préservation de notre souveraineté et de notre unité territoriale et populaire». Le Général de Corps d’Armée a également affirmé qu’il est du droit de l’Algérie nouvelle d’avoir une armée forte, développée, professionnelle et capable de jouer pleinement son rôle indéniable en tant que puissance régionale, en lui assurant en permanence une supériorité stratégique dans la région:

«C’est dans cette optique, qu’il est du droit de l’Algérie nouvelle, d’avoir une armée forte, développée et professionnelle, capable de jouer pleinement son rôle indéniable en tant que puissance régionale, crainte de ses ennemies, lui assurant en permanence une supériorité stratégique dans la région, une armée capable, en tout temps et en toute circonstance, de préserver l’héritage des valeureux martyrs. C’est dans ce but que l’Armée Nationale Populaire, digne héritière de l’Armée de Libération Nationale, s’attelle sans relâche, jour et nuit, et tout au long de l’année, au développement de nos capacités défensives pour faire face aux nouveaux défis, et préserver les intérêts vitaux de la Nation, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, et de la part duquel nos forces armées bénéficient d’un grand soutien et d’une attention continue, et veille personnellement a réunir les conditions leur permettant de se mettre au diapason des nouveaux développements et avancés que connait le monde d’aujourd’hui.

A ce titre, notre flotte maritime a réussi a disposer de tous les facteurs de force et de modernité et a maîtriser les technologies développées et modernes, devenant ainsi un exemple a suivre, en termes de professionnalisme. Ceci a permis la maîtrise totale et l’exploitation exemplaire de cette arme navale stratégique et bien d’autres moyens et équipements de pointe qui, tel que vous le savez, revêtent une importance capitale et certaine dans le renforcement des Forces Navales et dans la consolidation de notre présence dans le bassin méditerranéen».

A l’issue de cette rencontre, le Général de Corps d’Armée a donné la parole aux cadres et aux personnels des Forces Navales, qui ont exprimé leur entière disponibilité a relever tous les défis et les enjeux, pour défendre la sécurité et la stabilité de notre pays et préserver la souveraineté nationale.