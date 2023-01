Il est interdit à Georgina de rompre le jeûne publiquement en Arabie saoudite

Un journal espagnol a rapporté qu’il était formellement interdit au mannequin argentin Georgina Rodriguez de rompre le jeûne publiquement pendant son séjour en Arabie saoudite.

Selon le journal ‘Marca“, la compagne de Cristiano Ronaldo – nouveau joueur d’Al-Nasr- aura à respecter des règles strictes dans le Royaume saoudien.

Georgina n’aura plus droit à porter des vêtements transparents ou des jupes courtes dans les places publiques et n’aura également pas droit d’importer ou de consommer de l’alcool ou des produits fabriqués à base de la viande de porc et de manger dans un espace public pendant la période de jeûne, c’est-à-dire au mois de Ramadhan-.

En outre, elle ne pourra visiter les lieux Saints de l’Islam – la Mecque et Médine- et tous les lieux sacrés du Royaume.

La visite des autres sites touristiques dont recèle l’Arabie saoudite est soumise à une autorisation.