Inauguration du nouveau siège de l’ambassade de Tanzanie à Alger

Le nouveau siège de l’ambassade de la République unie de Tanzanie en Algérie a été officiellement inauguré, mercredi, en présence de la ministre tanzanienne des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine, Stergomena Lawrence Tax, et du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf.

Dans son allocution à l’occasion, Mme Stergomena Tax a indiqué que la Tanzanie dispose, depuis des années, d’une ambassade en Algérie dont le nouveau siège a été inauguré officiellement aujourd’hui, soulignant la “profondeur” des relations entre les deux pays, établies depuis 60 ans.

La ministre tanzanienne a, également, rappelé le rôle prépondérant de l’ancien diplomate, Noureddine Djoudi, dans l’approfondissement et la consolidation des relations diplomatiques entre les deux pays, en sa qualité de premier ambassadeur d’Algérie en Tanzanie, saluant les efforts qu’il a fournis dans ce sens.

Mme Stergomena Tax a, en outre, fait état de la volonté de son pays de poursuivre le raffermissement des liens de coopération avec l’Algérie, se félicitant du couronnement des travaux la 5e session de la Commission mixte algéro-tanzanienne, par la signature de 6 accords et mémorandums d’entente et de programmes exécutifs, définissant les priorités en matière de coopération convenues entre les deux pays.

A ce propos, la ministre tanzanienne a invité à l’accélération de la mise en œuvre des accords et mémorandums d’entente couvrant plusieurs domaines et secteurs vitaux.

De son côté, Attaf a également salué les “résultats positifs” des travaux la 5e session de la Commission mixte algéro-tanzanienne, grâce aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et de la présidente de la République unie de Tanzanie, Mme Samia Suluhu Hassan.

Le ministre a, par ailleurs, évoqué “la force et la solidité” des relations liant l’Algérie et la Tanzanie, réaffirmant l’engagement des deux pays à “renforcer et valoriser le legs historique commun des relations qui les unissent à tous les niveaux”. Il a, également, salué le rôle de l’ancien diplomate, Noureddine Djoudi, dans l’impulsion des relations algéro-tanzaniennes.

Mme Stergomena Tax a distingué, à cette occasion, Djoudi en reconnaissance de ses efforts fournis sur le plan diplomatique et de sa participation à la consolidation des relations entre les deux pays.

L’inauguration du siège de l’ambassade s’est déroulée en présence d’ambassadeurs africains et de membres du corps diplomatique accrédités en Algérie.