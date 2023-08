Incendie à la frontière entre la France et l’Espagne: Plus de 130 personnes évacuées

L’incendie qui s’est déclaré vendredi en fin de journée, s’étendait samedi midi sur plus de 400 hectares sur la commune touristique de Portbou.

Les pompiers catalans et français tentent samedi de contrôler un incendie sur la côte méditerranéenne espagnole à proximité de la frontière, qui progresse en raison du vent sur plus de 400 hectares et a entraîné l’évacuation nocturne de plus de 130 personnes.

L’incendie s’est déclaré vendredi en fin d’après-midi dans le sud de la commune frontalière de Portbou, zone très touristique qui dispose d’une gare permettant des connexions entre les deux pays, et a entraîné le confinement de plusieurs villages dans la zone.

À 9h, quelque 435 hectares étaient touchés, selon les données provisoires des gardes forestiers catalans, qui ont précisé enquêter sur les causes de cet incendie dans un message publié sur Twitter.

Plus de 2500 hectares sont menacés, selon les pompiers. Le feu «reste actif» et la priorité est de contenir sa progression vers le sud pour l’empêcher d’atteindre la commune de Llançà, ont-ils précisé dans un communiqué publié sur le site du gouvernement catalan.

L’incendie a rapidement progressé vendredi soir en raison de vents violents qui ont empêché les avions bombardiers d’eau de participer aux opérations et d’une topographie vallonnée qui complique l’accès aux flammes.

Les pompiers catalans ont indiqué samedi matin sur Twitter que les opérations aériennes pourraient commencer dans la journée à la faveur d’une accalmie de la Tramontane, après des repérages par hélicoptère.