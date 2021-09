Incendies de Tizi-Ouzou et Bejaïa: début d’indemnisation des sinistrés

L’indemnisation des sinistrés a été lancée à partir de la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR) de Ain El Hammam, a Tizi Ouzou, et 10 autres agences de la même banque ont été mobilisées pour l’opération dans cette wilaya, a précisé le directeur général de la caisse Nationale du Logement (CNL), Ahmed Belayat.

Au total, 1983 habitations réparties sur 30 communes ont été endommagées a Tizi Ouzou, dont 1131 ont été expertisées dans la catégorie verte, 753 orange, et 99 rouge. L’indemnisation a commencé par les sinistrés de la première catégorie, a précisé M. Belayat.

L’aide financière a été fixée à 700.000 DA par maison endommagée classée dans le vert et 182 sinistrés sont concernés par l’indemnisation au premier jour de son lancement, a encore souligné le Directeur Général de la CNL qui a supervisé le début de l’opération a l’agence de la BADR a Ain El Hammam, accompagné du wali de Tizi-Ouzou.

Samedi dernier, l’indemnisation des éleveurs touchés par les incendies de Tizi Ouzou et d’autres wilayas avait été lancée. Des têtes bovines et ovines leur ont été remises par le ministère de l’Agriculture et du développement rural, en coordination avec les représentants des Offices professionnels et des chambres agricoles locales.

Une cinquantaine de communes ont été touchées par les incendies du 9 août a Tizi Ouzou qui ont causé la mort de dizaines de personnes, entre civils et militaires, et provoqué d’énormes dégâts au secteur de l’Agriculture, le plus touché par cette catastrophe.

40% de l’oliveraie de la wilaya est parti en fumée outre les près de 4.000 hectares d’arbres fruitiers, selon le bilan établi par la direction locale des services agricoles (DSA).