Le Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, est arrivé jeudi a Tizi-Ouzou, a la tête d’une importante délégation ministérielle, pour s’enquérir de la situation de cette wilaya en proie depuis lundi a des incendies ravageurs, ayant fait 69 morts, entre civils et militaires.

Benabderrahmane est accompagné des ministres de l’intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, de la Solidarité nationale de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, de l’Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hamdani, de la Santé Abderrahman Benbouzid et des Ressources en eau, Mustapha Kamel Mihoubi.

La délégation gouvernementale s’est d’abord rendue au siège de la direction de wilaya de la protection civile, puis elle se dirigera a l’Unité centrale de ce même corps constitué, sise a Bouhinoun.

La délégation se rendra, par la ensuite, a Oued Aissi où elle visitera la cité universitaire réquisitionnée par le wali, Mahmoud Djamaa, pour recevoir les familles sinistrées.

Selon un bilan arrêté mercredi a midi, communiqué par le procureur général près la cour de justice de Tizi-Ouzou, ces incendies ont fait 69 morts dont 49 parmi les civiles et plus d’une vingtaine de militaires.