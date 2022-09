Indemnisation des victimes des incendies : L’opération est pratiquement achevée

Lancée par les autorités, sur instruction du président de la République, l’opération d’indemnisation des victimes des incendies « est pratiquement achevée » indique, ce dimanche Djamel Touahria, directeur général des forêts.

« Nous avons recensé 393 sinistrés a El Tarf, 98 a Guelma et 155 autres sinistrés au niveau de la wilaya de Souk Ahras. L’opération d’indemnisation est pratiquement achevée et le dernier sinistré sera indemnisé aujourd’hui », a révélé M. Touahria lors de son passage dans l’émission l’invité de la rédaction de la Chaine 3 de al Radio Algérienne. Reste maintenant, « les interventions biologiques » qui consiste a installer les ruches pleines et la plantation des arbres, précise le même responsable.

En dépit de la violence des incendies enregistrés cette année en Algérie, notamment dans les 3 wilayas de l’est du pays qui représentent a elles seules plus de 60% de la superficie incendiée et 24 morts, le bilan global des incendies est en recul par rapport a l’année dernière. Selon le premier responsable de la Direction général des forêts (DGF), la superficie totale incendiée au niveau national est de 24 073 hectares, dont 90% des superficies sont situées dans 8 wilayas.

Touahria qui insiste sur la vigilance et l’implication de la société dans la lutte contre les incendies qui menacent la planète entière a expliqué que la diminution des dégâts est le résultat des plans et des mesures de prévention mise en place par les autorités. « Cette année, la stratégie a bien fonctionné grace a la mise en place des dispositifs et des mesures de préventions et aussi grace a la mobilisation des différents secteurs, a l’instar de la protection civile, de la gendarmerie nationale et de l’armée nationale populaire », dit-il.

Vers le renforcement des effectifs de la DGF

Pour poursuivre ces efforts et se préparer aux années a venir, la direction générale des forêts a engagé plusieurs chantiers. En plus des campagnes de sensibilisation permanentes des citoyens sur les incendies, le référencement des points d’eau, la répartition des agents a travers les postes de contrôle, une opération de réalisation de tranchés pare-feux est en cours. « Cette opération exécutée par le Groupe Géni-rural consiste a séparer les forêts et les habitations, a réduire les superficies en cas d’incendie », explique l’invité de la Chaine 3.

Pour le renforcement des capacités d’intervention, M. Tahraoui révèle qu’une demande a été adressée au ministère des finances pour le renforcement des effectifs de la direction générale des forêts par le recrutement et la formation de nouveaux agents.

Interrogé sur le réarmement des gardes-forestiers, le directeur général de la direction générale des forêts a fait savoir qu’il est possible de récupérer les armes des gardes forestiers. La réglementation est la et les gardes-forestier est un corps qui dispose de l’autorisation de porter des armes, « donc a l’avenir on va les récupérer », a-t-il répondu.