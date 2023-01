Indice du progrès social: L’Algérie au top 10 des pays Arabes

L’Algérie figure parmi les 10 premiers pays arabes en termes d’indice de développement social pour l’année 2022, selon une étude américaine.

Selon l’indice publié par l’institution américaine « Social Brokers Imperative », qui comprend 169 pays, l’Algérie se classe au 9e rang dans le monde arabe et au 95e au niveau mondial.

L’indice étudie trois axes : les besoins humains fondamentaux, les piliers du bien-être et les opportunités.

Ces axes comprennent plusieurs aspects dont les plus importants sont la nutrition, les soins de santé, l’accès aux connaissances de base, en plus des droits fondamentaux et de la liberté individuelle.

L’Algérie apparaît sur la carte de classement en bleu clair, avec un pourcentage total de 65,59%, dont 80,37% liés aux besoins de base, 62,40% à l’indice des piliers sociaux et 50,01% à l’indice des opportunités.