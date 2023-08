Isère: Deux Turcs avec de faux papiers tués dans un Airbnb

Deux hommes de nationalité turque arrivés en France début août avec de faux papiers bulgares ont été tués dimanche dans un chalet à Châtonnay. La thèse du règlement de compte est désormais privilégiée alors que le parquet de Vienne a requalifié les faits en «meurtre en bande organisée».

L’enquête avance dans le double meurtre qui a eu lieu le 6 août dernier à Châtonnay en Isère. Selon le parquet de Vienne, les autopsies de deux victimes ont eu lieu mardi à l’institut médico-légal de Lyon. «Il en ressort que le premier corps a été touché à 12 reprises, essentiellement au thorax et à la tête. Le second a été touché par une seule balle, au niveau du thorax», indique le parquet. Comme nous l’écrivions lundi, les deux victimes sont de nationalité turque et seraient entrées en France avec de faux papiers bulgares avant de récupérer leur location le vendredi 4 août en Isère.

Compte tenu des éléments d’autopsies et des premiers éléments de l’enquête, le parquet de Vienne a décidé de requalifier les faits en «meurtre en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs», accréditant un peu plus la thèse du règlement de compte.

Tentatives de meurtre en Turquie

Un autre homme de 27 ans était sur les lieux au moment des faits. Il est interrogé par les enquêteurs depuis le début de la semaine, sa garde à vue ayant été prolongée. Une arme de poing et un pistolet automatique ont été retrouvés sous l’un des corps. Selon les informations , durant son audition, l’homme de 27 aurait indiqué aux enquêteurs qu’il était aux toilettes au moment des faits et qu’il aurait entendu plusieurs coups de feu. Une fois sorti, il aurait découvert les corps inanimés. Il aurait aussi ajouté qu’ils avaient été la cible de tentatives de meurtre en Turquie. La personne ayant loué le Airbnb a également été entendue sans être placée en garde à vue.