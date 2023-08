Italie: Un train percute et tue 5 cheminots qui travaillaient sur une voie ferrée

Le train, qui acheminait des wagons sur la ligne entre Milan et Turin, se déplaçait à une vitesse de 160 km/h lorsqu’il a heurté une équipe chargée de remplacer des éléments de la voie ferrée.

Un train a heurté et tué cinq cheminots qui prenaient part à des travaux nocturnes de maintenance en périphérie de Turin, dans le nord de l’Italie, ont rapporté jeudi plusieurs médias italiens. Le train, qui acheminait des wagons sur la ligne entre Milan et Turin, se déplaçait à une vitesse de 160 km/h lorsqu’il a heurté une équipe chargée de remplacer des éléments de la voie ferrée près de Brandizzo, ont indiqué les agences de presse AGI et Ansa.

Les cheminots auraient été traînés sur plusieurs centaines de mètres, selon AGI, qui a ajouté que deux de leurs collègues sont parvenus à échapper au train. Le maire de Brandizzo, Paolo Bodoni, a raconté à AGI qu’un secouriste lui avait décrit une «scène effrayante, avec des restes humains sur 300 mètres». C’est une immense tragédie», a-t-il déclaré. Selon l’élu, «on ne peut pas exclure qu’il y ait eu une erreur de communication». Une enquête est en cours, a indiqué Paolo Bodoni.

Le conducteur du train, en état de choc, n’a pas été blessé, a rapporté Ansa. L’entreprise RFI, chargée de la gestion du réseau ferré italien, a fait part de sa «profonde tristesse» et adressé «ses condoléances aux familles des employés décédés», selon un communiqué publié par les agences de presse.