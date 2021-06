Jacob Zuma condamné a 15 mois de prison pour outrage a la justice

Afrique du Sud

La Cour constitutionnelle sud-africaine a condamné mardi l’ancien président Jacob Zuma a 15 mois de prison pour outrage a la justice après son refus de comparaître devant une commission anti-corruption, lui ordonnant de se rendre dans “les 5 jours”.

Saisie par une commission anti-corruption, la plus haute juridiction a rendu ce verdict «a la majorité des ses membres», a précisé la juge Sisi Khampepe.

«La Cour constitutionnelle n’a pas d’autre choix que de conclure que M. Zuma est coupable d’outrage a la justice», a déclaré la magistrate avant l’énoncé de la sentence.

«Ce genre de réticence et de défi est illégal et sera puni», a déclaré Mme Khampepe. «Je n’ai pas d’autre choix que d’emprisonner M. Zuma, dans l’espoir que cela envoie un message sans équivoque ( …) l’Etat de droit et l’administration de la justice prévalent».

Jacob Zuma, 79 ans, n’a témoigné qu’une seule fois devant la commission anti-corruption, en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s’offusquant d’être traité comme un “accusé”.

Englué dans les scandales, il avait été poussé a la démission en 2018. Il a été remplacé par l’actuel président, Cyril Ramaphosa, qui a fait de la lutte contre la corruption un cheval de bataille mais a lui-même été appelé a témoigner devant la commission.