JO de Tokyo: un premier cas de Covid-19 confirmé

Reportés d'une année en raison du Covid

Un premier cas de Covid-19 a été recensé au sein du village olympique, a annoncé samedi le comité d’organisation des Jeux olympiques de Tokyo (TOCOG). «Il y a une personne au sein du village. C’est le tout premier cas enregistré au sein du village, et qui a été détecté a l’arrivée», a confirmé Takaya Masa, porte-parole du TOCOG, sans préciser s’il s’agit d’un sportif ou d’un membre de l’encadrement ni de quelle délégation la personne provient, a rapporté le journal Le Point.

Les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 juillet au 8 août, ont été reportés d’une année en raison de la pandémie et de strictes mesures sanitaires ont été mises en place au Japon afin que le rendez-vous planétaire puisse se tenir. «Nous faisons tout ce que nous pouvons pour prévenir tout développement du Covid-19. Si, éventuellement, nous constatons qu’il y a contamination, nous avons un plan pour y répondre», a expliqué Seiko Hashimoto, la présidente du comité d’organisation.

Huis clos et restrictions draconiennes

A moins d’une semaine de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, la capitale japonaise n’a pas le cœur a fêter ce compte a rebours alors que les cas locaux de Covid-19 continuent de grimper et que l’état d’urgence sanitaire a été mis en place lundi dernier, et ce, jusqu’au 22 août. La quasi-totalité des épreuves des JO se déroulera a huis clos et les dizaines de milliers de participants – des sportifs aux officiels, en passant par les journalistes venant de l’étranger – sont soumis a des restrictions draconiennes en raison des risques sanitaires.

Ces « contre-mesures » ne suffisent pas a rassurer la population au Japon alors que Tokyo a enregistré près de 1.300 cas supplémentaires de coronavirus quotidiennement ces derniers jours. Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, a toutefois assuré jeudi que les mesures anti-Covid aux JO fonctionnaient et que les délégations suivaient et soutenaient ces règles. «C’est dans leur intérêt et en solidarité avec les habitants de Tokyo», avait souligné Thomas Bach après s’être rendu au village olympique.