Josep Borrell à Alger pour approfondir la coopération Algérie-UE

Le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, effectue à partir de dimanche une visite de deux jours en Algérie.

“Le Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, effectuera une visite en Algérie, les 12 et 13 mars 2023”, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.

Au cours de cette visite, la première du genre de Borrell en Algérie depuis sa prise de fonction en décembre 2019, “le Haut représentant de l’UE sera reçu en audience par le président de la République Abdelmadjid Tebboune ainsi que par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane”, a ajouté la même source.

Selon le texte du ministère, “la visite du Haut représentant de l’UE s’inscrit dans le sillage de la visite en Algérie du président du Conseil européen, Charles Michel, effectuée en septembre 2022, marquant la volonté de l’Algérie et l’UE de rehausser leur coopération dans tous les domaines”.

Cette visite sera l’occasion “de poursuivre le dialogue politique entre les deux parties et de faire le bilan de la coopération et les perspectives de son approfondissement, dans le cadre d’une mise en œuvre équilibrée et adaptée de l’Accord d’association Algérie-UE”.

“Cette halte bilatérale devra, en outre, permettre aux deux partenaires d’examiner les questions régionales et internationales d’intérêt commun, au premier rang desquelles figurent le Sahel, la Libye, le Sahara occidental et la question palestinienne”, a conclu le communiqué.